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Siirt'te kör kuyuya düşen keçiyi AFAD ekipleri kurtardı

Siirt’te bir grup arkadaş tarafından kör kuyuya düştüğü fark edilen keçi, AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Siirt'te bir grup arkadaş tarafından kör kuyuya düştüğü fark edilen keçi, AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.


Siirt kent merkezine 3 kilometre uzakta bulunan Deliklitaş mevkinde gezmeye çıkan bir gurup arkadaş, keçinin kör kuyuya düştüğünü fark etti. Gençler durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, keçinin kuyudan çıkarılması için çalışma başlattı. Kör kuyuda mahsur kalan keçi ip yardımı ile kuyudan çıkarıldı.


Ekipler keçinin sahibinin bulunması için çalışma başlattı.

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