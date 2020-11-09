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Siirt'te korkutan yangın, ev kullanılamaz hale geldi

Siirt kent merkezinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda ev kullanılamaz hale geldi.


Yangın, kent merkezi Bahçelievler Mahallesinde bulunan Muhammet Süleyman'a ait evde iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sahibi Muhammet Süleyman'ın haber vermesi ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı olayda evde maddi hasar meydana geldi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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