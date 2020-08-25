Siirt'te korona virüs denetimi

İl merkezi ve ilçelerde oluşturulan Salgın Denetim Merkezinde görevli personeller, kentin genelinde denetimlerde bulunarak vatandaşların temizlik, maske kullanımı ve mesafe kurallarına uyup uymadıklarını denetledi. Ekipler, toplu taşıma araçları, pazar yerleri, alışveriş merkezleri, kafeterya, berber/kuaför/güzellik merkezi, halı sahalar, lokantalar, kahvehaneler, çay ocakları, marketler ve oteller olmak üzere vatandaşların toplu bulunduğu meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde denetimlerde bulunarak, kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüs salgınıyla mücadelenin genel prensipleri olan maske kullanımının, hijyen kurallarının ve sosyal mesafenin önemine dikkat çekti.

İl merkezi, ilçe, belde ve köylerde denetim ve uygulamaların devam edeceği belirtildi.