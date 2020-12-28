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Siirt'te korona virüs tedbirlerini ihlal eden 672 kişiye ceza kesildi

Siirt’te son bir ay içerisinde korona virüs tedbirlerini ihlal eden 672 kişiye para cezası uygulandı.

Siirt'te son bir ay içerisinde korona virüs tedbirlerini ihlal eden 672 kişiye para cezası uygulandı.


Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında market, kuaför, lokanta ve AVM olmak üzere bin 272 iş yerini kontrol etti. Ekipler, son 24 saatte yaptıkları denetimlerde 13 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden toplam 10 bin 231 lira para cezası kesti. İzolasyon ihlali yapan 4 kişi ise yurda yerleştirildi. İl genelinde korona virüs salgınına karşı denetimlerin aralıksız devam ettiği kaydedildi.

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