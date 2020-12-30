Siirt'te korona virüs vaka sayıları son 6 ayın en düşük seviyesinde

Korona virüs salgınına karşı 2020 yılında il genelinde yürütülen çalışmalar ile ilave tedbirlerin görüşüldüğü İl Pandemi Kurulu Toplantısı sonrası Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Pozitif vaka sayısında son 6 ayın en düşük seviyesine ulaşıldığını belirten Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, bu seviyeye ulaşılmasında top yekun yürütülen bir mücadelenin etkili olduğunu emeği geçen herkese teşekkür etti. Bugün itibariyle Siirt'te vaka sayılarında çok ciddi bir düşüş olduğunu dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, "Bunu bütün memnuniyetimizle paylaşmak istiyoruz. Şuan itibariyle yüzde 60'ın üzerinde bir düşüş sağlandı. Son 6 ayın en düşük rakamlarını gördük, hatta aralık ayı içerisinde ilk günde 7 vaka ve yine bir günde 12 vakayı gördük. Bu şunu gösteriyor, alınan tedbirler, tedbirlere uyulması, bütün vatandaşlarımız tarafından, bütün toplum tarafından uyulması, bu salgının hayatımızdan söküp atılabileceğini gösteriyor, sıfıra düşürebileceğimize gösteriyor. Biz bu düşüşün, bu seviyenin bu şekilde ve daha aşağıya ineceğine olan inancı taşıyoruz. Başta salgının başladığı günden bu yana canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarımızı yine alınan tedbirlerin vurgulanması için yoğun bir şekilde filyasyon çalışması yapan, denetim çalışması yapan tüm ekiplerimize polisimize jandarmamıza vefa sosyal destek gruplarımıza Kızılay'ımıza sivil toplum kuruluşlarına bütün bu ekiplerde yer alan bu çalışmalarda yer alan tüm kamu kuruluşlarımıza yürekten teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. Bu salgın sürecinde çok acılı zaman yaşadık vefat edenler oldu, tabi bir çok hastalıktan dolayı, hastalık esnasında çok ciddi sıkıntılar geçiren vatandaşlarımız oldu. Ben bütün ölenlere Allahtan rahmet diliyorum. Onların acılı ailelerine baş sağlığı diliyorum, yine bütün hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi.

"Yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 16'dır"

Şuan itibariyle hastanelerinde yatak doluluk oranının yüzde 14 olduğunu aktaran Vali Hacıbektaşoğlu, "Yine yoğun bakım doluluk oranı yüzde 16'dır. Bu ilave kapasite eklenmeden hesap edilen rakamlardır. 10 ilave yoğun bakım kapasitemiz devreye alınmıştır. Yine 10 ilave yoğun bakım için çalışmalarımız devam etmektedir. İnşallah hiçbir zaman bunlara ihtiyaç olmaz. Salgında günlük vaka sayılarının düşmesi hasta sayılarının düşmesi çok büyük bir başarıdır. Ama en büyük başarı bütün Siirt bütün toplum bütün sağlık teşkilatı yönetimde görev alan teşkilatlarının hep beraber bu seviyeyi muhafaza etmek ve daha da aşağılara düşürmektir. Bundan sonraki hedefimiz budur. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz. 2021 yılına başlıyoruz. İnşallah 2021 yılı bütün dünya için Türkiye için ve Siirt için çok daha güzel bir yıl olacak, çok büyük umutlarla inşallah 2021 yılına başlıyoruz. Tabi bu yılbaşı kutlamaları Türkiye de olduğu gibi ilimizde de yasaklandığını biliyoruz. Özellikle bu yılbaşında perşembe günü 21.00'da başlayacak, pazartesi 05.00'a kadar devam edecek bir sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Bu süre içerisinde bu kazandığımız mevzileri geri kaybetmemeliyiz, dolayısıyla sokağa çıkma yasağı olacak evlerimizde ve bulunduğumuz yerlerde tedbirleri çok sıkı bir şekilde uygulamamız. Yani bu evlerimizde özellikle geçen toplantılarımızda bilgilendirmemizde paylaşmıştık, en büyük bulaş kaynaklarından birisi ev ortamı yine vaka sayıları düşmüştür. Ama özellikle bu sokağa çıkma yasağı tedbiri uygulandığı yılbaşı döneminde evlerimizde bütün vatandaşlarımızdan, bu tedbirlere yani maske mesafe temizlik konularında titizlikle dikkat edilmesini riayet edilmesini bekliyoruz. Ben tekrar bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum başta sağlık çalışanları olmak üzere bütün ekiplerimize bütün kurumlarımıza teşekkür ediyorum 2021 yılının salgından kurtardığımız sağlıklı bereketli huzurlu bir yıl olmasını diliyorum" diye konuştu.