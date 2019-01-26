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Siirt'te koruma altındaki dağ keçileri şehre indi

Siirt’te yüksek kesimlerde kar kalınlığının 2 metreyi aşan bölgelerde yiyecek bulamayan koruma altındaki dağ keçileri yiyecek bulmak için şehre indi.

Siirt'te yüksek kesimlerde kar kalınlığının 2 metreyi aşan bölgelerde yiyecek bulamayan koruma altındaki dağ keçileri yiyecek bulmak için şehre indi.


Siirt'in Eruh ilçesinde yüksek kesimlerde karlı dağları aşarak şehre yakın yerlerde yem arayan koruma altındaki dağ keçilerinin görüldüğü belirtildi. Eruh ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini gösterirken Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube ekipleri, bölgelerde yaban hayvanları için ise zaman zaman yem ve saman bırakmaya başladı.

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