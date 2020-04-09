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Siirt'te köy çocuklarından bağış kampanyasına destek

Siirt’in Pervari ilçesi Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri parayı ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışladı.

Siirt'in Pervari ilçesi Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri parayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı kampanyaya ilgi her geçen gün artıyor. Kampanyaya bir destek de köy çocuklarından geldi. Pervari ilçesinde Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri paraları kampanya için bağışladı. Çocukların bu davranışı takdir topladı.

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