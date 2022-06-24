Siirt'te köy korucuları arasında silahlı kavga: 2 ölü, 3 ağır yaralı

Siirt'in Pervari ilçesinde görevde olan güvenlik köy korucuları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Pervari'nin Düğüncüler köyünde iddiaya göre, güvenlik köy korucuları arasında daha önce arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet oluştu. Taraflar arasında görev sırasında tartışma yaşandı. Sözlü tartışmada ismi öğrenilemeyen firari şüpheli, H.B., A.A., A.B., H.G. ve A.D.'yi uzun namlulu silahla taradı. Silahlı kavgada 5 kişi ağır yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra helikopterle 3. Komando Tugayına, oradan da Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralı 5 kişiden H.B. ve A.A. hayatını kaybetti.

Güvenlik güçlerinin köy ve hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı kaydedildi.