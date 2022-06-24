Siirt'te köy korucuları arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı

Siirt'in Pervari ilçesinde, görevde olan güvenlik köy korucuları arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Pervari'nin Düğüncüler köyünde iddiaya göre, güvenlik köy korucuları arasında henüz nedeni belirlenemeyen tartışma yaşandı. Olayın büyümesi üzerine bir güvenlik köy korucusu 5 görev arkadaşını uzun namlulu silahla taradı. Silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralıların ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra helikopterle 3. Komando Tugayına, oradan da Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edileceği öğrenildi.

Güvenlik güçlerinin köy ve hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi.