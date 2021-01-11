Siirt'te köy öğrencileri bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşını okudu

Siirt’in Pervari ilçesinde bulunan Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri evlerinde bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşını okudu.
Siirt'in Pervari ilçesinde bulunan Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri evlerinde bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşını okudu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni haftanın ilk gününde il yöneticilerinden okulların bahçesinde bayrak töreni yapılmasını isterken, Pervari ilçesinde Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri evlerinde TRT ve EBA TV kanallarından yapılan yayınla bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşını coşkuyla okudu. Öğrencilerin evlerinde İstiklal Marşını okuması velileri duygulandırdı.