Siirt'te köy yolunda heyelan

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Bardacık köy yolunda aşırı yağışlardan dolayı heyelan meydana geldi.

Şirvan ilçesine bağlı Bardacık köy yolunda aşırı kar yağışı nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelanın olduğu bölgede Bardacık ile Cevizlik köy yolu ulaşıma kapandı. Bardacık köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yolu açmak için çalışma başlattıklarını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, Şirvan ilçesi Bardacık köyünde heyelan olması nedeniyle kapanan köy yolunun açılması için iş makinelerinin acil olarak olay yerine sevk edildiğini, uzun çalışmalar neticesinde yolun temizlenerek ulaşıma açıldığını söyledi. Canpolat, "Bölgede yoğun kar yağışları neticesinde havanın da ısınmasıyla sık sık heyelanlar meydana geliyor. Olayın sevindirici yanı her hangi bir can ve mal kaybının olmamasıdır" dedi.