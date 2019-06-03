İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te köy yolunda heyelan

Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Çetinkol köy yolunda heyelan meydana geldi.

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Çetinkol köy yolunda heyelan meydana geldi.


Eruh ilçesine bağlı Çetinkol köy yolunda heyelan meydana geldi. Heyelanın olduğu bölgede köy yolları ulaşıma kapandı. Çetinkol köy yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle sürücüler yolda mahsur kaldı. Yolda mahsur kalan sürücüler yetkililerden yardım istedi. Siirt İl Özel İdaresine ait iş makinaları çalışma başlattı. 2 saat süren çalışma sonucu yol tekrardan ulaşıma açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.