Siirt'te köylere hizmet götürme birliğinin bütçesi onaylandı

Siirt Valiliği ‘Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı'nın 2021 yılı Kasım ayı meclis olağan toplantısı, Siirt Vali Yardımcısı Birlik Başkanı Fatih Kurt'un başkanlığında gerçekleştirildi. Birlik Başkanı Vali Yardımcısı Fatih Kurt, kaynakların etkin ve verimli kullanarak, vatandaşların ve köylerin ihtiyaçlarını karşılamak için gereken çabayı göstermeye devam edeceklerini söyledi. Daha sonra birliğin 2022 yılı gelir ve gider bütçesi görüşülerek, oy birliği ile onaylandı. Köylere hizmet götürme birliğinin 2022 yılında merkeze bağlı köylerde gerçekleştireceği yatırımlara ilişkin olarak hazırlanan tahmini bütçe, 5 milyon 775 TL olarak belirlendi. Birliğin 2022 yılı faaliyet raporunun da ibra edildiği mecliste, 2022 yılı yatırım plan programı ile tahmini bütçe kararnameleri de okunup, onaylandı. Merkez ilçe köylerinin her türlü altyapılarının mevcut durumları, ihtiyaçları, sorunların tespiti ile çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantı, dilek ve temennilerle sona erdi.

Siirt Valiliği Konferans salonunda gerçekleşen toplantıya; Birlik Müdürü Yaşar Nalbant, İl Genel Meclis Üyeleri Hikmet Ekin, İbrahim Oran ve merkeze bağlı köy muhtarları katıldı.