Siirt'te Köylere Hizmet Götürme Birliğinin bütçesi onaylandı

Siirt'te Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2023 yılı tahmini bütçesi, 8 milyon 430 bin TL olarak kabul edildi.

Siirt Valiliği Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı'nın 2022 yılı Kasım ayı Meclis olağan toplantısı, Vali Yardımcısı Birlik Başkanı Mehmet Sert'in başkanlığında gerçekleştirildi. Birlik Başkanı Vali Yardımcısı Mehmet Sert yaptığı açılış konuşmasında, “Valimiz Osman Hacıbektaşoğlu'nun öncülüğünde, yeni dönemde de yapacağımız çalışmalarla hizmet kalitesini artırarak köylerimizi daha da yaşanılır hale getireceğiz. Amacımız, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın daha rahat yaşamasını sağlayarak, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini daha da yükseltmektir” dedi.

Daha sonra 2023 yılı gelir ve gider bütçesi görüşülerek, oy birliği ile onaylandı. Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2023 yılında merkeze bağlı köylerde gerçekleştireceği yatırımlara ilişkin olarak hazırlanan tahmini bütçe, 8 milyon 430 bin TL olarak belirlendi.

2023 yılı yatırım plan programı ile tahmini bütçe kararnameleri de okunup, onaylandı. Merkez ilçe köylerinin her türlü altyapılarının mevcut durumları, ihtiyaçları, sorunların tespiti ile çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantı, dilek ve temennilerle sona erdi.

Siirt Valiliği Konferans salonunda gerçekleşen toplantıya; Birlik Müdürü Yaşar Nalbant, il genel meclis üyeleri ve merkeze bağlı köy muhtarları katıldı.