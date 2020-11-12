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Siirt'te köylüler arasında arazi kavgası: 6 yaralı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde köylüler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde köylüler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Kurtalan kent merkezinde meydana geldi. İlçe merkezine bağlı Derince ve Şen köyü sakinleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı olayda Zubeyir B., Abdurrahman H., Resul B., Şeyhmuz A., Fatih İ., Şeyhmuz A. yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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