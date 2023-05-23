Siirt'te köylüler yıllardır hayvan gücüyle tohumları toprakla buluşturdu

Siirt'in Tillo ilçesindeki tarım üreticileri, atalarından kalma eski yöntemle çeltik ve susam ekimini sürdürüyor. Çeltik ve susam üreticilerinin yoğun ekim mesaisi başladı.

Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Hatrant köyü sakinleri çeltik ve susam ekimi yaptıklarında hiçbir teknolojiyi kullanmadıklarını, tarım işlerinde insan, at, katır ve eşek gücü ile tarım yaptıklarını söyledi. Yıllardır dededen kalma yöntemle çeltik ve susam eken Hatrant köyü çiftçileri, ürünlerine yoğun talep olduğunu aktardı. Köylerindeki toprağın çok verimli olduğunu söyleyen çiftçilerden Cemil Beydoğan, yetiştirdikleri ürünlerin tamamen organik olduğunu söyledi.

Köy sakinlerinin temel geçim kaynağının pirinç ve susam olduğunu, insan ve hayvan gücüyle tohumu toprakla buluşturduklarını dile getiren Beydoğan, "Köyümüzde yetişen pirinç çok lezzetli olduğundan ve tamamen organik olduğundan ciddi rağbet görmektedir. Pirinç ekiminde tohum çok önemlidir ve bizler bu tohumu hasat zamanında tarlamızdan toplayarak 1 yıl boyunca muhafaza ediyoruz. Pirinç tohumunu yaklaşık 2 hafta su altında tutuyoruz ve daha sonra tohumu alarak, tarlamıza serpiyoruz. Sulak ve bataklı alanda yetişen pirinç, 6 ay geçtikten sonra verim vermeye başlıyor ve 6 ay sonra hasat almaya başlıyoruz" diye konuştu.