İhlas Haber Ajansı

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Siirt'te koyun otlatma kavgası kanlı bitti: 4 yaralı

Siirt’in Şirvan ilçesinde iki grup arasında koyun otlatma meselesi yüzünden çıkan taşlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde iki grup arasında koyun otlatma meselesi yüzünden çıkan taşlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Şirvan ilçesinde iki grup arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle çıkan tartışma büyüyünce taşlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada A.İ., Z.İ., B.A. ve K.A. isimli şahıslar yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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