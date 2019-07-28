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Siirt'te koyunları sudan geçirme geleneği sürüyor

Siirt’in Şirvan ilçesinde koyunları sudan geçirme geleneği devam ediyor.

Siirt'in Şirvan ilçesinde koyunları sudan geçirme geleneği devam ediyor.


Siirt'in Şirvan ilçesinde asırlardır devam eden koyunları sudan geçirme geleneği devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren gölden geçen koyunların geçişleri renkli görüntüler oluşturdu. Suyun içine giren ve ıslıkla sürüyü çağıran çobanlar, baş koyunun ardından sürülerinin gölü geçerek kıyıya ulaşması için uğraştı. Sürülerin suya atlaması sırasında gölü geçmeyi başaran sürülerin çobanları sevinç yaşadı.


Eski geleneklerini devam ettirdiklerini belirten çoban Şükrü Aslan, asırlardır devam eden çobanların koyunları sudan geçirme geleneğini devam ettirdiklerini dile getirdi. Aslan, "Koyunları başka meralara götürmek için bu ilkel olan suda koyunları geçirme yöntemini devam ettiriyoruz. Bunu yaparken riskler var ama biz bunu dikkate alarak karşıya geçiyoruz" dedi.

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