Siirt'te kumar oynayan 5 şahsa 9 bin 95 TL para cezası

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, asayiş olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Kent merkezi Yenimahalle Hami Efendi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir okey salonunda yapılan denetimlerde iş yerinde 1 masada tavla içerisinde zar atarak oyun oynayan 3 şahıs olduğu ve masa üzerinde bin 300 TL para olduğu, 1 masa üzerinde iskambil kağıtları ve 50 TL para olduğu görülmüş, suça konu eşyalar muhafaza altına alınmış. Oyun oynayan 5 şahsa toplam 9 bin 95 TL idari para cezası uygulanmış olup, iş yeri hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca 1 şahıs üzerinden uyuşturucu sürüntülü payp,1 şahıs üzerinden 1 fişek 0,48 gram metamfetamin bulunmuş olup şahıslar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir” denildi.