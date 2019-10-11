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Siirt'te Kur'an kursu binasında yangın: 80 öğrenci tahliye edildi

Siirt’te Kur’an kursu binasının çatısında yangın çıktı.

Siirt'te Kur'an kursu binasının çatısında yangın çıktı. Yangın sırasında eğitim gören 80 öğrenci binadan tahliye edildi.


Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'in Tillo ilçesinde bulunan Kur'an kursunda meydana geldi. 80 öğrencinin bulunduğu Memduhiyye Kur'an Kursu binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle binada bulunan 80 öğrenci tahliye edildi.


Çocukların tahliye edilmesi sonrası çatı çöktü. Olay yerine gelen Siirt ve Tillo Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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