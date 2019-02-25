İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te Kur'an kursu öğrencilerine sağlık eğitim verildi

Siirt’te Kur’an kursu öğrencilerine, ağız yolu ile bulaşan hastalık ve korunma ile ilgili eğitim verildi.

Siirt'te Kur'an kursu öğrencilerine, ağız yolu ile bulaşan hastalık ve korunma ile ilgili eğitim verildi.


Merkez Toplum Sağlığı Merkezi'ne bağlı sağlık eğitim biriminde görev yapan Hemşire Nevin Bülbül tarafından merkezde bulunan Kur'an kursu öğrencileri ve öğretmenlerine ağız yolu ile bulaşan hastalık ve korunma ile ilgili eğitim verildi. Kur-an kursu öğrenci ve öğretmenlerine ağız yolu ile bulaşan hastalık ve korunmanın ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Bülbül, ağız yoluyla bulaşan hastalıkların zamanında önlem alınmaması durumunda ölümcül sonuçlarla sonuçlanabileceğini dile getirdi. Bülbül, "Ağız yoluyla bulaşabilecek hastalıkların zamanında tedavi edilmesi halinde birçok hastalığın önüne geçebilirsiniz. Eğitimde aldığınız bilgiler sizler için gerekli ve önemli konulardır. Eğitimde aldığınız bilgileri uyguladığınız takdirde bir çok ağız yoluyla bulaşabilecek hastalıkların önüne geçebilirsiniz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.