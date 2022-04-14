İhlas Haber Ajansı

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Siirt'te Kur'an'ı hatim eden çocuklar ödüllendirildi

SİİRT (İHA) – Siirt’te Kur’an kursunda hatim eden 6 çocuk düzenlenen etkinlikte ödüllendirildi.

SİİRT (İHA) – Siirt'te Kur'an kursunda hatim eden 6 çocuk düzenlenen etkinlikte ödüllendirildi.


Mezopotamya Kur'an kursunda hatim eden 6 çocuk için düzenlenen hatim töreninde de büyük coşku yaşandı. Hatim törenine ailelerde büyük ilgi gösterdi.


Bugün 6 çocuğun hatim etmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kur'an kursu hocası Osman Veral, kursu bitiren öğrencilere, çocuklarını kursa gönderen velilere ve destek olan İl Müftüsüne teşekkür ettiğini söyledi. Veral, “Din görevlisiyim. Siirt merkezde görev yapıyorum. Mezopotamya camisinde müftü beyin verdiği desteklerle Kur'an kursu açtık. Bugün 6 çocuğumuz hatim etti. Yaklaşık 100'e yakın öğrencimiz var. Elhamdülillah çok güzel gidiyor. Allah'a çok şükür, inşallah sayılarının artmasını diliyoruz” dedi.


Kur'an kursuna gelerek hatim etmenin gurur verici olduğunu belirten Bünyamin Deniz, Kur'an-ı Kerim okumanın çok güzel olduğunu söyleyerek herkesi okumaya davet etti. Deniz, “5. sınıf öğrencisiyim. 9 aydır Kur'an kursuna gidiyorum. Bugün hatim ettim. Emeği geçen hocama teşekkür ederim” diye konuştu.


Meryem Asel Deniz adlı öğrenci ise, kardeşlerinin hatim ettiğini, kendisinin de onlar gibi hatim edeceğini söyledi.

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