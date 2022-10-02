Siirt'te Kur'an'ı Kerim hatim eden çocuklar ödüllendirildi

Siirt'te Kur'an kursunda hatim eden 3 çocuk düzenlenen etkinlikte ödüllendirildi.

Mezopotamya Kur'an kursunda hatim eden 3 çocuk için hatim töreni yapıldı. Hatim törenine ailelerde büyük ilgi gösterdi. Bugün 3 çocuğun hatim etmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kur'an kursu hocası Osman Veral, kursu bitiren öğrencilere, çocuklarını kursa gönderen velilere ve destek olan İl Müftüsüne teşekkür ettiğini söyledi.

Veral, "Mezopotamya mescidinde çocuklar için Kur'an kursu açtık. Bugün 3 çocuğumuz hatim etti. Yaklaşık 100'e yakın öğrencimiz var. Elhamdülillah çok güzel gidiyor. Allah'a çok şükür, inşallah sayılarının artmasını diliyoruz” dedi.

Kur'an kursuna gelerek hatim etmenin gurur verici olduğunu belirten Yusuf Deniz, Kur'an-ı Kerim okumanın çok güzel olduğunu söyleyerek herkesi okumaya davet etti. Deniz, “Bir yıla aşkındır Kur'an kursuna gidiyorum. Bugün hatim ettim. Emeği geçen hocama teşekkür ederim” diye konuştu.