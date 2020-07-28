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Siirt'te kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Siirt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi amacıyla kurban kesim alanlarını belirleyerek yapılan düzenlemelere halkın uyması çağrısında bulundu.


Kurbanlık satışının sadece Gökçebağ yolu üzerinde bulunan Canlı Hayvan Pazarında yapılacağı, belirlenen yerler dışında da kesinlikle kesim yapılamayacağı belirtildi. Bu yıl Canlı Hayvan Pazarı dışında kesinlikle hayvan satışı yapılamayacağı ifade edilen açıklamada, kesim için ise 3 nokta belirlendiğinin altı çizildi. Vatandaşları kurbanlık hayvanlarını caddelerde, sokaklarda, parklarda, apartman ve dükkan önlerinde kesmemeleri konusunda uyaran Siirt Belediyesi, kötü görüntülerin yaşanmaması için bu kararı aldıklarını vurguladı. Vatandaşları Canlı Hayvan Pazarı dışında kurbanlık alınmaması konusunda da uyaran Siirt Belediyesi, “Canlı Hayvan Pazarında kurbanlık satışları veteriner kontrolünde yapılmaktadır. Aksi halde dışarıdan kurbanlık almak isteyen vatandaşlarımız hasta hayvan alabilirler. Bu yüzden uyarılarımızı dikkate alsınlar" ifadeleri kullanıldı.


Komisyonca belirlenen kurban kesim yerleri şöyle:


"Canlı Hayvan Pazarı, Kooperatif Mahallesi Parmar karşısı oto yıkama alanı ve Tahir Şakar çiftliği Doğan Mahallesi E Tipi Cezaevi arkası."

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