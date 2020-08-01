Siirt'te kurban satış ve kesim yerleri denetledi

Halkın sağlığını korumak adına gerçekleştirilen denetimlerde, korona virüs salgını ve alınması gereken tedbirler konusunda ilgililere uyarılar yapıldı. Vali Yardımcısı Resul Özdemir, Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Koordinatörü Kadir Yıldız ve beraberlerindeki üyeler ile birlikte Canlı Hayvan Pazarı, Kooperatif Mahallesi Parmar karşısı oto yıkama alanı ve Doğan Mahallesi E-Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu arkasındaki kurban kesim alanlarında incelemelerde bulundu.

Denetimlerle ilgili bilgi veren Vali Yardımcısı Resul Özdemir, ''Halk ve çevre sağlığı hassasiyeti çerçevesinde koruyucu ve önleyici tedbirlerin eksiksiz uygulanması için Siirt Belediyesince önceden belirlenen kurban satış ve kesim yerlerinin denetlendik. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramını huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için bayram sürecinde, Siirt Belediyesi ve diğer ekiplerce kesim yerleri ve çevre temizliği dezenfekte işlemleri devam edecektir” dedi.

Zabıta Amirliğine bağlı ekiplerin bayram boyunca görevlerinin başında olacağını ve denetimlerin sıklaştırılacağını ifade eden Özdemir, kurban satış ve kesim yerlerinde yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında, özellikle sosyal mesafe, vatandaşların maske takması, el hijyeni gibi konulara dikkat çekildiğini ve gerekli tedbirlerin alındığını sözlerine ekledi.