Siirt'te kurtların saldırdığı 9 keçi telef oldu

Siirt'in Baykan ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan 9 keçi telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Baykan ilçesine bağlı Ulaşlı köyünde koyunlarını otlattığı sırada çoban ve keçilere kurtlar saldırdı. Çoban canını zor kurtarırken, kurtların saldırısına maruz kalan 9 keçi telef oldu. Kurtların saldırısı sonrası dört bir tarafa dağılan keçiler çobanın haber vermesi ile köylüler tarafından gerçekleştirilen arama sonucu bulunarak köye getirildi.