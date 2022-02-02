Siirt'te kurtların saldırısına uğrayan keçiler tedavi altına alındı

Kurşunlu mezrasında besici Kasım Gezen'e ait sürüye kurt saldırdı. 4 keçi telef olurken, 10 keçide yaralandı. Gezen, yaralı keçilerinin tedavisi için Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğünden yardım talep etti. Talep üzerine bölgeye veteriner hekimler gönderildi. Yaralı keçiler, veteriner hekimlerce tedavi edildi.

Besici Gezen, hayvanların tedavisinde destek olan Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan ve veteriner hekimlere teşekkür etti.