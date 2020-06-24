Siirt'te kütüphane istatistikleri açıklandı

Siirt'te 6 kütüphanede 84 bin 237 kitap bulunduğunu belirten TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka, kütüphanelerde kayıtlı üye sayısının 21 bin 17 olduğunu söyledi. Toka, "Kütüphaneden yararlanan kullanıcı sayısı 195 bin 981 kişidir. Ödünç verilen materyal sayısı 85 bin 193'tür. Siirt'te 153 örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerinde ise 154 bin 999 kitap mevcut olup 476 süreli yayın takip edilmektedir" dedi.