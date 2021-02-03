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Siirt'te lastiği patlayan araç takla attı: 2'si ağır 5 yaralı

Siirt’te seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil takla attı.

Siirt'te seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil takla attı. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt-Eruh karayolunda meydana geldi. Güven Tekin yönetimindeki 48 AJ 277 plakalı otomobil, Eruh ilçesi girişinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Güven Tekin ile araçtaki Rıdvan Mülayim, Abdulkadir Aras, Hayrettin Çakır ve Yunus Tutar yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Eruh Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Abdulkadir Aras ve Yunus Tutar, daha sonra Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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