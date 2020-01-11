Siirt'te Lineer Metal Çinko Fabrikası'nın temeli atıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Siirt'te Türk-Katar ortaklığıyla proje bedeli 102 milyon dolar olan Çinko Metal Külçe Üretim Tesisi'nin temel atma törenine katıldı. Tam kapasite çalıştığında Türkiye'nin yıllık çinko ithalatının yüzde 40'ını karşılayacak olan tesiste 3 bin kişinin istihdam edileceği belirtildi.

Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde Türk-Katar ortaklığıyla kurulacak Çinko Metal Külçe Üretim Tesisi'nin temel atma törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldı. Bakan Dönmez, yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin eskiden ülkeyi ileri götürecek güçlü bir siyasi iradeden yoksun olduğunu, birileri 'Durun' dediğinde durduğunu, 'Yapamazsın' dediğinde kabullendiği bir süreçten geçtiğini söyledi. Artık o günlerin geride kaldığını aktaran Bakan Dönmez, bugün artık kendi doğrularını ortaya koyan, bu uğurda mücadeleden çekinmeyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğiyle güçlü hedeflere korkmadan yürüyen bir Türkiye'nin bulunduğunu belirtti. Bakan Dönmez, yeni yapılacak tesisin tam kapasite çalıştığında yıllık 216 milyon dolarlık ithalatın da önüne geçeceğini ifade ederek "Bu rakam Türkiye'nin yıllık çinko ithalatının yüzde 40'ına denk geliyor." diye konuştu. Dönmez, yeni tesiste Hakkari ve Siirt'te 1900 doğrudan, 1100'ü de dolaylı olmak üzere 3 bin kişiye istihdam sağlanacağını kaydetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu senenin ekonomide yatırımların, üretimin ve istihdamın yılı olacağını belirterek, “Gençlerimiz iş, aş bulamasın diye buralara yatırımlar yapılmasın, fabrikalar açılmasın diye çok uğraştılar. İş makinelerini yaktılar, işçi kardeşlerimizi şehit ettiler, iş adamlarını tehdit ettiler. Pes etmedik, vazgeçmedik. 2002'den bu yana güvenlik güçlerimiz teröristlerle mücadele ederken, diğer kurumlarımız da terörle mücadele etti. İşte Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek Çinko İzabe Tesisi'nin temellerini atıyoruz. Tam 102 milyon dolarlık bir yatırım, 3 bin kardeşimiz burada istihdam edilecek. 3 bin annenin evladına ekmek kapısı olacak" diye konuştu.

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Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde 145 dönüm alana inşa edilecek ve 102 milyon dolara mal olacak tesiste, ilk etapta yıllık 30 bin ton, tamamlandığında ise yıllık 90 bin ton külçe çinko üretimi gerçekleştirilecek.

Törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra Siirt Valisi Ali Fuat Atik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Katarlı yatırımcılar, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.