Siirt'te marangozlarda hayvan yemliği yoğunluğu

Siirt'te kışın göçebelerin ihtiyaç duyduğu hayvan yemliği marangozlarda hareketliliğe neden oldu.

Siirt'te bir dönem Marangozlar Çarşısı'nda onlarca sanatkar bulunurken bu sayı bugün parmakla gösterilecek kadar azaldı. Marangoz ustası Ahmet Yaşar, son dönemde hazır ürünlere olan rağbet nedeniyle iş yapamaz duruma geldiklerini, göçebelerin yaptırdıkları hayvan yemliği sayesinde ayakta kalabildiklerini söyledi. Siirt'te yaylalara giden göçebelerin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesinin hayvan yemliği olduğunu söyleyen 25 yıllık marangoz ustası Ahmet Yaşar, “Daha önce pencere, kapı yapıyordum. Talep fazlalığından dolayı müşterilere 1 hafta sonra gel diyorduk. O zamanlar işler yoğun olduğu için iyi kazanıyorduk. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte her şey hazır ürün haline geldi. Müşterilerde hazır ürüne yönelince işlerimiz durma noktasına geldi. Yıllardır yaptığımız marangozluk mesleğinin yok olmaması için hayvan yemliği yapmaya başladık. Bizi şimdilik ayakta tutan tek şey, göçebelerin hayvanları için kullandıkları hayvan yemliğidir. Hayvan yemliği dışında işlerimiz pek olmuyor. En çok bu aylarda sipariş alıyoruz. Hayvan yemliği fiyatlarının 80 ile 90 TL arasında değişiyor. Kışın bitmesiyle işlerimizde durma noktasına gelecektir” dedi.