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Siirt'te martın sonunda yağan kar köylüleri şaşırttı

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Emadalı köyünde kar yağdı.

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Emadalı köyünde kar yağdı. Mart ayının son gününde etkili olan kar yağışı, köylüleri şaşırttı.


Siirt'in Şirvan ilçesinde bir süredir etkili olan bahar havası yerini kar yağışına bıraktı. Mart ayının son gününde yağan kar evlerin damlarını beyaza bürüdü. Yaklaşık 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı yüksek kesimlerde 15 santimetreyi buldu. Sabah karla uyanan köylüler toprak damı temizlemeye koyuldu. Damlardaki kar birikintisini temizleyen köylüler daha sonra evlerine geçti.


Uzun yıllar sonra ilk kez mart ayının sonunda kar yağdığını gördüklerini kaydeden köylülerden Cengiz Kartal, sabah uyandıklarında gördükleri kar yağışı nedeni ile şaşırdıklarını söyledi.

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