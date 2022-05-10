Siirt'te Mayıs'ta kar yağdı, 10 kişilik aileyi donmaktan ekipler kurtardı

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Çemikari yaylası ve Gökbudak arasında göçerlik yapan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 10 kişilik aile donmak üzereyken UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı. 30 küçükbaş hayvan ise soğuk ve tipi nedeniyle telef oldu.

Çemikari yaylasında yoğun kar yağışı nedeniyle hava sıcaklığı eksi 15 dereceye düştü. Geçimini hayvancılıkla sağlayan Hacer Çapur ailesi donma tehlikesi geçirdi. Çapur ailesi jandarmadan yardım istedi.

Bölgeye jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler engebeli ve sapa yolları geçerek Çapur ailesine ulaştı. 10 kişilik aile sağlık kontrollerinin ardından bulundukları yerden tahliye edilerek Pervari ilçe merkezine nakilleri sağlandı. Sağlık durumları iyi olan Çapur ailesine ait 30 küçükbaş hayvan soğuk ve tipi nedeniyle telef oldu.