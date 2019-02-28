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Siirt'te mazgal ve rögarlar temizleniyor

Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (SİSKİ) Müdürlüğü ekipleri, 2 gündür yağışlar nedeniyle tıkanarak su taşkınlarına ve kötü kokulara sebep olan mazgal ile rögarları temizliyor.


SİSKİ Müdürü Aydın Özev, şehir merkezinde bulunan yağmursuyu mazgal ve kanalizasyon rögarlarında biriken atıkların temizlendiğini söyledi. Özev, "Mazgal temizleme çalışmalarında, cadde ve sokaklar üzerindeki yağmur suyu kanallarındaki mazgallar kaldırılıp, içlerinde biriken kum, kağıt, yaprak, izmarit gibi yabancı maddeler ekiplerimizin çalışmalarıyla temizleniyor. Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında yaşanan bu durum, şehir hayatını olumsuz etkilemekle birlikte şebekelere de zarar vermektedir. Bu durumu önlemek için çalışmalar gerçekleştirdik. Çalışmalarımız kent merkezinde devam edecektir" dedi.

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