Siirt'te Mehmetçik görev başında iftarını açıyor

Siirt’in Eruh ilçesi Bilgili Kırmızı Tepe üs bölgesinde görev yapan askerler iftarını açtı.
Siirt'in Eruh ilçesi Bilgili Kırmızı Tepe üs bölgesinde görev yapan askerler iftarını açtı.
Türkiye'de akşam ezanının ilk okunduğu yerler arasında bulunan Siirt'in Eruh ilçesi Bilgili-Kırmızı Tepe üs bölgesinde görev yapan Mehmetçik iftarını açtı. Eruh- Pervari sınırındaki Bilgili köyü Kırmızı Tepe üs bölgesinde konuşlu 3. Komando Tugay Komutanlığında görevli vatani görevini yapan askerler, iftar sofrasında buluştu.
Akşam ezanının okunmasıyla dua eden Mehmetçik, orucunu açtı. Ramazanda ailelerinden uzakta olmanın hüznünü yaşayan Mehmetçik, sınırda askerlik yapmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Askerler ramazanda memleketlerinden uzakta olsalar da komutanlarının sevgisinin ailelerini aratmadığını söyledi.