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Siirt'te Mehmetçik için kurban kesildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan askerlerin terörle mücadelede başarısı ve selameti için kurban kesim töreni gerçekleşti.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan askerlerin terörle mücadelede başarısı ve selameti için kurban kesim töreni gerçekleşti.


İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde gerçekleşen törene, Vali Ali Fuat Atik, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve askerler katıldı. Vali Atik, kesilen kurban kanını askerlerin alnına sürerek, "Allah sizleri kazadan beladan korusun" dedi.


Kurban kesimi sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelede başarısı ve selameti için dua edildi.

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