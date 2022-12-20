İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Siirt'te merdiven çöktü, göçük altında kalan 2 kardeşten biri öldü

Siirt’in Eruh ilçesinde inşası devam eden merdivenin çökmesi sonucu 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 14 yaşındaki ablası yaralandı.

Siirt'in Eruh ilçesinde inşası devam eden merdivenin çökmesi sonucu 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 14 yaşındaki ablası yaralandı.



Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Gülburnu köyünde Dündar ailesinin yaşadığı evin dışından dama çıkılması amacıyla yapımına devam edilen merdiven çöktü. Bu sırada bahçede bulunan Volkan (3) ve ablası Beritan Dündar (14), çöken merdivenin altında kalarak ağır yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Volkan Dündar, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ablası Beritan Dündar, buradaki ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.