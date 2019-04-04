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Siirt'te metruk binada göçük

Siirt’te aşırı yağışlardan dolayı metruk bir binada göçük meydana geldi.

Siirt'te aşırı yağışlardan dolayı metruk bir binada göçük meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre olay, Dumlupınar Mahallesi 422. sokakta meydana geldi. Aşırı yağışlardan dolayı bir metruk binada çökme meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen UMKE, 112 acil ekipleri ve itfaiye çalışma başlattı. Yapılan çalışmada göçük altında kimsenin olmadığı belirlendi.


Aşırı yağışlardan dolayı göçüğün meydana geldiğini söyleyen Dumlupınar Mahalle Muhtarı Hüseyin Ayhan, "Çok yağmur yağdı için bina çürüktü yağmur çok yağınca bu hale geldi. Vatandaşların göçük altında kalmadığı için dua ediyoruz" dedi.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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