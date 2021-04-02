Siirt'te metruk ev kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi

Siirt'te kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 2 katlı müstakil metruk ev ateşe verildi. Yanan ev itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Bahçelievler Mahallesi İsmet Aydın Caddesi'nde meydana geldi. İki katlı müstakil metruk ev, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi. Evi yandığını gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılan ev kullanılamaz hale geldi.

Polis, olayı gerçekleştiren zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.