İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Siirt’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Siirt-Kurtalan karayolu Başur mevkisinde meydana geldi. Mehmet Naci Kılınç yönetimindeki 72 DA 606 plakalı Citroen marka ticari araç, yol çalışmalarının devam ettiği üç yol kavşağında kontrolden çıkarak kaza yaptı. Araçta sürücü Kılınç ve eşi Lalihan, Tamer Kılınç, Rıdvan İnan ve Barış Beydoğan yaralandı. Ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Lalihan Kılınç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kılınç'ın cenazesi yapılacak otopsi için hastane morguna alındı.


Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.