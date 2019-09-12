İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Siirt’te aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Siirt'te aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana geldi. Ali Sağlam'ın kullandığı 34 AFD 18 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Kadriye, Mehmet Salih ve Abdulkadir Bozan yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.