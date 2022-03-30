Siirt'te mezarlıklarda ilaçlama çalışması

Siirt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, ilk planda mezarlıkların içlerinde bulunan otlara müdahale edildi. Özellikle, mevsimsel olarak büyüyen ve haşerelerin üremesine yardımcı olan yabani otlar için yapılan ilaçlamalarda mezarlığa gelen ziyaretçilerin sağlığı da korunuyor.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte mezarlık alanlarında yeşeren yabani otların büyümesini engellemek amacıyla ekipler ilaçlama yapıyor.

Çalışmaların kentte bulunan mezarlıklarda devam edeceği belirtildi.