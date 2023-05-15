Siirt'te milletvekili dağılımı belli oldu

Siirt'te resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 1, YSP 2 milletvekili çıkardı.

Siirt'te Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için dün il ve ilçelerde 201 bin 853 seçmen için 745 sandık kurulmuş ve seçmen sandık başına gitmişti. Resmi olmayan sonuçlara göre Siirt'te AK Parti adayı Mervan Gül, Yeşil Sol Parti adayları Tuncer Bakırhan ve Sebahat Erdoğan Sarıtaş milletvekili seçildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, HDP'nin bileşenleri olduğu Yeşil Sol Parti, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. İl genelinde 110 binin üzerinde oy bekleyen YSP, 77 bin 29 oy aldı. AK Parti ise geçen seçimlere oranla oylarını korudu.

Böylelikle Siirt'i 28. dönemde TBMM'de AK Parti'den Mervan Gül, Yeşil Sol Parti'den ise Tuncer Bakırhan ve Sebahat Erdoğan Sarıtaş temsil edecek.