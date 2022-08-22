Siirt'te minibüs alev aldı, 2 kişi yanmaktan son anda kurtuldu

Siirt'te seyir halindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak alev aldı. Araçta bulunan sürücü ve bir yolcu yanmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar Beldesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kısa süre içerisinde alevler içinde kalan minibüsün içerisinde bulunan sürücü ve yanındaki yolcu kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kurtuldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, kısa sürede söndürdüğü minibüs kullanılamaz hale geldi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.