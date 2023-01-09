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Siirt'te minibüs devrildi: 6'sı ağır 12 yaralı

Siirt-Bitlis Karayolu’nda meydana gelen trafik kazasında 6’sı ağır 12 kişi yaralandı.

Siirt-Bitlis Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 6'sı ağır 12 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Siirt'in Pervari ilçesi Beğendik beldesi ile Bitlis'in Hizan ilçe sınırları arasındaki kara yolunda 01 AHZ 670 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonucu 6'sı ağır 12 kişi yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla Hizan, Tatvan ve Bitlis'teki hastanelere sevk edildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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