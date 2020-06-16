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Siirt'te minibüs kamyonla çarpıştı: 7 yaralı

Siirt’te minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Siirt'te minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt-Baykan karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Siirt'ten Van'a giden Bünyamin Y.'nin kullandığı 30 AB 104 plakalı yolcu minibüsü, Müşerrev A. yönetimindeki 01 AT 507 plakalı kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında her iki sürücü yara almazken yolcu minibüsünde bulunan Kübra Manap, Saadet Manap, Salih Manap, Fadime Dündar, Nurcan Dündar, Muhammet Can ve Masum Apakan yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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