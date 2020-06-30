İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 3 yaralı

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt'in Eruh ilçesi Bingöl köyü mevkiinde meydana geldi. Sabri K. (53) yönetimindeki 06 BY 6524 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Sürücü Sabri K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.