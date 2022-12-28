Siirt'te minibüs şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt merkeze bağlı Sağırsu köyü yakınlarında meydana geldi. B.Ö. yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada B.Ö. ile Ö.Ö. yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.