Siirt'te minibüs şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Baykan ilçesi Ormapınar köyü yolunda meydana geldi. Nevzat S. yönetimindeki 72 EN 059 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Nevzat S. ile Abdullah O., Ebubekir S., Cahit S., yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.