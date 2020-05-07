İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te minibüsün altında kalan çocuk öldü

Siirt’te minibüsün altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Siirt'te minibüsün altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'tin Baykan ilçesine bağlı Çelikli köyünde meydana geldi. 61 BF 253 plakalı araç sürücüsü M.O.,(34) yönetimindeki minibüsün geri kayması sonucu 2 yaşındaki M.O., minibüsün altında kaldı. Yaralı M.O., haber verilmesiyle olay yerine çağırılan ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan M.O, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücünün işlemleri sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.